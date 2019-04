imago images / Photocase Bild: imago images / Photocase

- Stimmung am Aktienmarkt ist optimistisch

Die Aktienkurse haben sich im vergangenen Jahr nicht so entwickelt, wie es sich Anleger erhoffen. Die ersten Monate dieses Jahres konnten verzeichneten jedoch einen Aufwärtsschwung. So haben sich auch die Finanzmarkt-Experten in einer Umfrage des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung optimistisch geäußert. Börsenreporter Dieter Reeg hat sich umgehört.