dpa Bild: dpa

Di 16.04.2019 | 07:35 | Wirtschaft aktuell

- Wer bezahlt den Wiederaufbau von Notre-Dame?

Am Dienstagvormittag meldete die Feuerwehr, dass der Brand in der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris vollständig gelöscht ist. Nun gilt es, die Schäden zu begutachten. Noch in der Nacht von Montag auf Dienstag versprach Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die Kathedrale werde wieder aufgebaut. Sandra Schwarte aus der Inforadio-Wirtschaft erklärt, welche Kosten entstehen könnten und wer dafür aufkommt.