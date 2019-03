imago/PicturePoint Bild: imago/PicturePoint

- Der Deutschen Bahn fehlen Milliardenbeiträge

Wie geht es weiter mit der Bahn? Mit dieser Frage werden sich am Mittwoch der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn und die Hauptversammlung des bundeseigenen Unternehmens befassen. Das Problem ist, dass der Bahn in diesem und in den nächsten Jahren Milliardenbeträge fehlen. Wirtschaftsreporter Johannes Frewel berichtet