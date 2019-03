imago/Jürgen Heinrich Bild: imago/Jürgen Heinrich

- Siemens-Campus in Berlin: Eröffnung des A32 Entrepreneurs Forum

Es geht einen Schritt voran in Richtung Siemens-Campus, der in den nächsten Jahren in Berlin-Siemensstadt entstehen soll. Ein ganz neues Stadtviertel für Startups, Forschung und Wohnen. Am Donnerstag wird nun das A32 Entrepreneurs Forum eröffnet. Christiane Gronau aus der Inforadio Wirtschaftsredaktion berichtet.