Mo 18.03.2019 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Siemens-Campus in Erlangen: Ein Vorbild für Berlin?

Eine Dienstreise nach Erlangen - die unternimmt am Montag die Steuerungsgruppe von Senat und Siemens. Ziel der Reise ist der Siemens-Campus in Erlangen, ein ähnlich großes Projekt wie in Berlin. Aber mit einem Vorsprung gegenüber dem Berliner Campus von gut vier Jahren. rbb-Reporter Martin Küper hat ihn sich vorab angesehen.