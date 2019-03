Schokoladen-Osterhasen türmen sich derzeit überall in den Supermarktregalen. Da sollte man meinen, die deutschen Süßwarenhersteller verdienen wie gehabt sehr gutes Geld. Ob das so ist, zeigt sich am Donnerstag, wenn der Branchenverband seine neuen Zahlen veröffentlicht. Fakt ist: Die Unternehmen stehen zunehmend in der Kritik. Karsten Zummack berichtet.