imago/imagebroker Bild: imago/imagebroker

Di 05.03.2019 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Berlin Energie soll Stromnetz von Vattenfall übernehmen

Berlin will das Stromnetz Jahrzehnte nach der Privatisierung an Vattenfall nun doch wieder in die eigenen Hände nehmen. Die Vergabestelle der Finanzverwaltung soll den Zuschlag an Berlin Energie erteilt haben, einem Landesbetrieb von Berlin. Wirtschaftsreporter Johannes Frewel stellt das Unternehmen vor.