imago/Manngold Bild: imago/Manngold

Mo 04.03.2019 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- 65 Prozent Ökostrom ist machbar

Immer mehr Strom, der in Deutschland verbraucht wird, kommt aus Wind- oder Sonnenkraft. Im vergangenen Jahr waren es 40 Prozent. Im Jahr 2030 sollen es 65 Porzent sein. Doch dafür reichen die bisherigen Strom-Netze nicht. Was also tun? Darüber will heute die Agentur für Erneuerbare Energien in Berlin informieren. Christiane Gronau aus der Inforadio Wirtschaftsredaktion berichtet.