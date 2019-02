imago/Schöning Bild: imago/Schöning

Do 28.02.2019 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- Zalando legt Quartalszahlen vor

Am Donnerstag legt Zalando seine Ergebnisse für das vierte Quartal vor. Das Unternehmen ist eins der wenigen aus Berlin, das an der Börse notiert ist. Anleger interessiert an den Zahlen von Zalando vor allem eins: Schafft es der Onlinehändler wieder in die schwarzen Zahlen? Mehr von Christiane Gronau aus der Wirtschaftsredaktion.