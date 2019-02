imago stock&people Bild: imago stock&people

Di 19.02.2019 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Fordern statt Fördern - eine Hartz IV Empfängerin erzählt

Arbeitslosengeld II soll ein würdevolles Leben garantieren, heißt es auf der Webseite der Bundesagentur für Arbeit. Doch der Regelsatz von 424 Euro im Monat reicht nicht aus, um davon zu leben, bemängeln Sozialforscher. Politiker wollen Hartz IV durch eine Grundrente ersetzen. Doch an der Frage, wie Bedürftigkeit geprüft werden soll, scheiden sich die Geister. Bettina Meier hat eine Hartz IV Empfängerin in ihrer Wohnung in Hohenschönhausen besucht.