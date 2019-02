dpa Bild: dpa

Fr 08.02.2019 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- Letzter Tag der Fruit Logistica

Sie gilt als weltweit führende Fachmesse des globalen Fruchthandels, die rede ist von der Fruit Logistica auf dem Messegelände in Berlin. Heute Abend geht sie zu Ende. Fast 80.000 Fachbesucher aus 130 Ländern reisten an, um Verträge zu machen, die vor allem die Obst- und Gemüseregale in den Supermärkten füllen. Wirtschaftsreporter Johannes Frewel.