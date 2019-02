imago/Arnulf Hettrich Bild: imago/Arnulf Hettrich

- Die Luftfahrtindustrie zieht Bilanz

Die Pleite von Air Berlin war für die Luftverkehrsbranche eine Zäsur. Doch nicht lange, denn Luftverkehr in Deutschland wächst. Allerdings legen vor allem ausländische Anbieter wie Easayjet zu. Am Vormittag will der Luftfahrt-Branchenverband BDL die Jahresbilanz der Branche vorlegen. Wirtschaftsreporter Johannes Frewel berichtet.