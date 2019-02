imago/Ralph Peters Bild: imago/Ralph Peters

Fr 01.02.2019 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Sicherheit im Netz: Ändere-dein-Passwort-Tag

123456 - das ist laut dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam das Passwort, das die Deutschen am liebsten vergeben - und das am einfachsten zu knacken ist. Datenschützer rufen zum "Ändere-dein-Passwort-Tag" Internetnutzer dazu auf, ihre Passwörter zu ändern. Wirtschaftsreporterin Franziska Ritter erklärt, warum.