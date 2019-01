imago/Christian Ohde Bild: imago/Christian Ohde

Do 24.01.2019 | 14:35 | Wirtschaft aktuell

- Bitkom-Umfrage: Im Netz verkauft sich alles - bis auf Lebensmittel

Schon seit einigen Jahren ist das Internet ein beliebter Shoppingplatz. Was sich aber ändert ist die Art, wie die Produkte im Warenkorb landen. Immer öfter wird das Smartphone benutzt. Gekauft wird so ziemlich alles - doch bei Lebensmitteln halten sich die Kunden zurück. Das hat der Branchenverband Bitkom in einer Umfrage herausgefunden. Wirtschaftsreporterin Annette Dönisch mit den Ergebnissen.