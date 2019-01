imago/Frank Sorge Bild: imago/Frank Sorge

Di 15.01.2019 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Naturschützer fordern Wende in der EU-Agrarpolitik

Deutschlands größte Messe für Ernährung und Landwirtschaft - die Grüne Woche - beginnt am Freitag. Umweltschützer nutzen die Veranstaltung traditionell, um auf Missstände in der Agrarpolitik aufmerksam zu machen. Sie fordern ein Umdenken in Brüssel. Franziska Ritter berichtet.