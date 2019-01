dpa Bild: dpa

Mi 09.01.2019 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Vor zehn Jahren stieg der Bund bei der Commerzbank ein

Seit zehn Jahren ist der Staat Miteigentümer der Commerzbank. Ohne diesen Einstieg wäre die Bank damals am Ende gewesen: Sie hatte sich am Zusammenschluss mit der Dresdner Bank verhoben, die Bankenkrise verschärfte die Lage zusätzlich. Börsenreporter Victor Gojdka berichtet über eine Intervention, die am 8. Januar 2008 auch die Tagesschau beschäftigte.