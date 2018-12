imago/Michael Weber Bild: imago/Michael Weber

Fr 28.12.2018 | 13:35 | Wirtschaft aktuell

- Diesel-Nachrüstung - zu spät für Berlin

Seit 2015 ist der Dieselbetrug bekannt und er wird uns auch im kommenden Jahr begleiten. In Berlin hat das Verwaltungsgericht entschieden: 2019 gibt es Fahrverbote. Was kommt auf Dieselfahrer in Berlin zu? Das erklärt Inforadio-Wirtschaftsredakteur Johannes Frewel.