- Berliner Startups stöhnen über hohe Mietpreise

Wer in Berlin eine Wohnung sucht, kann schon mal verzweifeln. Es sind kaum bezahlbare Wohnungen zu haben, die Mietpreise vielerorts durch die Decke gegangen. Bei Gewerbeimmobilien sieht es noch schlimmer aus: Hier ist der Markt wie leergefegt. Franziska Ritter hat recherchiert, wie das junge Unternehmen zu spüren bekommen.

100 Quadratmeter in Berlin Mitte: Leo Marose kann sich glücklich schätzen, dass sein Startup ein Büro in zentraler Lage hat. Stack Fuel bietet Onlinetrainings für Unternehmen an, die ihre Mitarbeiter fit für die Digitalisierung machen wollen. Doch die Räume in der Alten Schönhauser Straße werden dem Firmengründer zu klein. Im kommenden Jahr will das Unternehmen, zu dem derzeit zehn Mitarbeiter gehören, nämlich kräftig wachsen.

Freistehende Gewerberäume innerhalb des S-Bahnrings sind knapp. Und die wenigen, die angeboten werden, kann sich das junge Unternehmen nicht leisten: "Aktuell zahlen wir weit unter 20 Euro pro Quadratmeter, doch jetzt finden wir nichts unter 30 Euro für eine größere Einheit", klagt Marose. Und oft verlangen die Vermieter eine Vertragslaufzeit von fünf Jahren, so weit kann Leo Marose nicht planen.



Stack Fuel ist nicht das einzige Berliner Startup, dem es so geht. Mit welchem Firmengründer man auch spricht: Fast alle stöhnen über die rasant gestiegenen Mietpreise in der Stadt. Sascha Schubert vom Bundesverband Deutsche Startups betont: "Die Immobilienwirtschaft boomt, die Auslastung inerhalb des Berliner S-Bahnrings liegt bei 100 Prozent, darunter leiden speziell jüngere StartUps, die wachsen sollen. Auf sie wirkt der Miererhöhungsdruck noch stärker als auf Mieter.



Was also tun als Unternehmen, das ganz am Anfang steht? In einen Co-Working-Space ziehen, in dem man sich einen Schreibtisch mieten kann? Kommt für Leo Marose nicht in Frage, schließlich arbeitet sein Unternehmen mit hochsensiblen Daten von Kunden wie BMW und der Deutschen Telekom. Der Firmengründer denkt eher darüber nach, sich mit anderen Jungunternehmen zusammenzutun und in deren Räume mit einzuziehen. Doch in den angesagten Bezirken der Stadt dürfte selbst das schwierig werden.