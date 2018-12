- Köstlichkeiten aus Berlin

Viele Kunden legen Wert darauf, regional einzukaufen. Ein Laden verspricht das zu liefern und versammelt einheimische Lebensmittel an einem Platz - im Geschäft "Eat Berlin" in den Hackeschen Höfen in Berlin-Mitte. Wirtschaftsreporterin Annette Dönisch hat dort interessante Geschenkinspirationen gewonnen.

In den Holzregalen bei "Eat Berlin" stehen Gläser und Fläschchen mit "Honig-Kürbis-Ingwer-Chutney", "Dattel Balsam Creme" oder auch "Butterbrotsalz". Honig gibt es in Geschmacksrichtungen wie Zimt und Johannesbeere-Basilikum. Seit vier Jahren führt Mikusch den Laden in den Hackeschen Höfen. Verkauft werden dort ausschließlich Produkte aus Berliner Manufakturen.



Im Laden suchen viele Touristen nach Mitbringseln. Aber auch Einheimische würden in das neue Geschäft in der East Side Mall kommen, sagt Mikusch. Der Trend geht für ihn auch in der internationalen Metropole zum Regionalen.



Die Sehnsucht nach Handgemachtem aus der Nachbarschaft - so erklärt sich Mikusch den Erfolg von einheimischen Produkten. Der Laden "Eat Berlin" bietet davon eine große Auswahl. Und lädt zum Stöbern ein