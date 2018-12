imago/Markus Heine Bild: imago/Markus Heine

Mo 10.12.2018 | 15:35 | Wirtschaft aktuell

- Nach dem Bahnstreik: Neue Verhandlungen am Dienstag

Millionen Arbeitspendler und Fernreisende warteten am Montagmorgen vergeblich auf ihren Zug. Mit strategischen Warnstreiks hatte die Eisenbahngewerkschaft EVG den Bahnverkehr bundesweit lahmgelegt. Die Wirkung blieb nicht aus: Am Dienstag wollen Bahn und EVG wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren. Wirtschaftsreporter Johannes Frewel fasst den aktuellen Stand zusammen.