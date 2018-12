imago/Gerhard Leber Bild: imago/Gerhard Leber

Mo 03.12.2018 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- Was wurde aus den Air Berlin - MitarbeiterInnen?

Air Berlin ist Geschichte - seit gut einem Jahr. Doch was wurde aus den Beschäftigten der Airline? Eine Transfergesellschaft sollte zumindest den Mitarbeitern am Boden helfen, einen neuen Job zu finden. Wie hat das geklappt? Dazu gibt es am Montag in Berlin eine Bilanz.

Johannes Frewel aus der Infroadio-Wirtschaftsredaktion berichtet.