imago/Ralph Peters Bild: imago/Ralph Peters

Mi 28.11.2018 | 06:35

- Die Kauflust bleibt ungebremst

Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal geschrumpft und viele fragen sich, ob Deutschland in eine Rezession rutscht. Deshalb werden zur Zeit alle Konjunkturdaten besonders genau studiert. Auch der Konsumklima-Index, den die Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg am Mittwoch veröffentlicht. Christiane Gronau berichtet.