- Musterfeststellungs-Klage gegen VW

Betrogene Diesel-Fahrer mussten bisher selbst vor Gericht ziehen, um eine Entschädigung zu erhalten. Das bedeutete: viel Aufwand und das Prozesskostenrisiko. Ab dem 1. November gibt es die Möglichkeit, zusammen mit anderen Geschädigten vor Gericht zu ziehen - durch die Musterfeststellungs-Klage. Die Prozessführung und mögliche Kosten übernimmt die Verbraucherzentrale. Annette Dönisch erklärt, wie Geschädigte bei der Klage mitmachen können.

Die Verbraucherzentrale reicht eine Musterfeststellungsklage beim Oberlandesgericht Braunschweig gegen VW ein. Ab etwa Mitte November können sich Diesel-Besitzer der Klage anschließen. Allerdings nicht alle, erklärt Sebastian Reiling, Referent für Musterfeststellungsklagen bei der Verbraucherzentrale: Die Klage wurde zugeschnitten auf den Motortyp, der am häufigsten von der Manipulation betroffen ist und wo die Verjährung am ehesten droht.

Geklagt wird wegen Manipulationen an Autos der Marken VW, Audi, Skoda und Seat, die zurückgerufen wurden und den Motor EA 189 haben. In Deutschland betrifft das 2,5 Millionen Stück. Fahrer können herausfinden, ob sie bei der Klage mitmachen können, indem sie die Fahrgestellnummer auf der Seite der Hersteller eingeben. Sie dürfen allerdings noch nicht selbst geklagt und ein rechtskräftiges Urteil erhalten haben. Sebastian Reiling von der Verbraucherzentrale erklärt, wie die Klage ausgehen könnte: Grundsätzlich seien zwei Varianten möglich. Zum einen kann während des Verfahrens ein Vergleich geschlossen werden und zum andern kann es ein Urteil geben aufgrund dessen die einzelnen Kläger ihre Ansprüche einfacher geltend machen können.

In einem zweiten Schritt muss der der Verbraucher dann die Höhe der Entschädigung einzeln einklagen, denn die Musterfeststellungsklage kann nur klären, ob Anspruch auf Schadenersatz besteht. Das Verfahren könnte zudem Jahre dauern, wenn sich VW nicht auf einen Vergleich einlässt. Geht es durch alle Instanzen, steht ein endgültiges Urteil voraussichtlich erst in vier bis fünf Jahren. Wer bei der Musterfeststellungsklage mitmachen will, kann sich kostenlos ab Mitte November beim Bundesjustizministeium registrieren. Empfohlen wird jedoch, sich noch in diesem Jahr eintragen zu lassen.



Sich der Klage anschließen können übrigens auch Geschädigte, die ihren Diesel schon verkauft oder verschrottet haben. Ziel ist, dass Dieselfahrer den Kaufpreis oder Wertverlust erstattet bekommen. Prozesskosten und Prozessführung werden von der Verbraucherzentrale übernommen.