Mo 13.08.2018 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Ein Jahr Air Berlin-Pleite: Strukturwandel bei den Airlines

In dieser Woche ist es ein Jahr her: Air Berlin meldete Insolvenz an. Die europäische Luftverkehrswirtschaft hat seither beim Kampf um die Marktanteile des Pleitefliegers eine Rosskur hinter sich. Verlierer sind deutsche Airlines, die den Anschluss an das Branchenwachstum verloren haben, wie Wirtschaftsreporter Johannes Frewel berichtet.

Etwa die Hälfte der ehemals 144 Air Berlin-Maschinen landete bei Lufthansa-Eurowings, 25 bei der britischen Easyjet. Neun Flugzeuge der ehemaligen Ferienflugtochter Niki werden in Wien von Laudamotion betrieben und fliegen unter dem Dach der irischen Ryanair.

Der Autor Dieter Freiberg, Inforadio, rbb Johannes Frewel Wirtschaftsreporter

Während die Branche seit Jahresbeginn europaweit 6,5 Prozent zulegte, schrumpften deutsche Airlines um fast vier Prozent. Die europäischen Wettbewerber Easyjet und Ryanair schnappen Marktanteile weg. Zudem sei die Herausforderung durch die Air-Berlin-Pleite eben nur eine zusätzliche zu ohnehin seit Jahren bestehenden Wettbewerbsnachteilen für deutsche Airlines, beklagt Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des deutschen Branchenverbandes BDL und nennt vor allem die Luftverkehrssteuer: "Wir können nicht in der Zukunft so weiter machen, dass wir hier in Deutschland eine ganze Reihe nationaler Sonderlasten auferlegen. Das führt eben in der Zusammenführung all dieser ganzen Maßnahmen und über einen langen Zeitraum deutlich zu Nachteilen im internationalen Wettbewerb."

"Dann integrieren sie mal eben 70, 80 mittelständische Betriebe"