Mi 04.07.2018 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Bertelsmann Stiftung fordert ein Konzept gegen Kinderarmut

Kindergeld, Kinderzuschlag, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket: In Deutschland gibt es viele Finanztöpfe, die Kindern ein existenzsicherndes Leben ermöglichen sollen. Trotzdem ist jedes vierte Kind im Land von Armut betroffen. Was läuft da schief? Die Bertelsmann-Stiftung fordert ein Umdenken in der Sozialpolitik. Franziska Ritter mit den Details.