Die Arche e.V. Bild: Die Arche e.V.

Di 03.07.2018 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Was es bedeutet, als Kind arm zu sein

Einmal arm, immer arm: Das ist bittere Realität in Deutschland. Kinder und Jugendliche geraten schnell in diese Armutsfalle – erst recht, wenn sie von einem Elternteil alleine großgezogen werden. Was es bedeutet, in Deutschland arm zu sein - ein Schwerpunkt unserer Wirtschaftsberichterstattung dieser Woche. Franziska Ritter hat nach einer Antwort gesucht.