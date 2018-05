imago/Joko Bild: imago/Joko

- Zollpolitik trübt DIHK-Konjunkturprognose

Lieferengpässe, Fachkräftemangel, die deutsche Industrie kämpft mit Wachstumsschmerzen an der Auslastungsgrenze. Noch im Februar hatte der Deutsche Industrie- und Handalskammertag DIHK in seiner damaligen Prognose vor Flaschenälsen gewarnt, die das Wachstum in einigen Branchen beschränken könnten. Am Mittwoch will der exportorientierte Industrie- und Handelsverband in Berlin eine aktualisierte Prognose vorlegen. Ein Beitrag von Johannes Frewel.