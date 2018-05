- Warum steigt der Ölpreis immer mehr?

An den Tankstellen ist es zu sehen: Der Ölpreis steigt. Rohöl kostete zeitweise mehr als 80 Dollar pro 160-Liter-Fass. Ein Grund ist der Ausstieg der USA aus dem Atomprogramm mit dem Iran, denn der Iran ist ein wichtiger Öllieferant. Doch das war nur das Tüpfelchen auf dem i. Schon seit einem Jahr werden Benzin und Heizöl immer teurer. Ein Beitrag von Anja Dobrodinsky über Hintergründe.

Doch schon lange vor der US-Entscheidung kletterte der Ölpreis. Innerhalb eines Jahres nahm er um die Hälfte zu. Alexander von Gersdorff, Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbands in Berlin, nennt als wichtigsten Grund den Beschluss der OPEC, die Ölförderung zu drosseln.

Verknappung der Ölförderung bei steigender Nachfrage

Der Ölpreis war der Organisation der erdölfördernden Länder und auch Russland damals zu niedrig und so verknappten sie die Fördermenge. Ein weiterer Grund für die steigenden Preise ist die wachsende Nachfrage. Sie wird in Kürze die 100-Millionen-Barrel-Marke pro Tag erreichen. In Deutschland sinkt die Nachfrage zwar, in anderen Ländern steigt sie umso stärker. Rainer Wiek, Chefredakteur beim Energieinformationsdienst in Hamburg, sieht auch einen anderen Grund für die steigenden Ölpreise: Venezuela, eines der ölreichsten Länder der Welt; Politisch und wirtschaftlich am Abgrund, liefert es keine Mengen in den Markt.

Die USA als sprudelnde Ölquelle?

Wie der Ölpreis sich nun weiterentwickeln wird, darüber wagt niemand eine Prognose. Es hängt davon ab, wie die Sanktionen gegen den Iran genau aussehen werden, wer sich überhaupt daran beteiligen wird und wie die anderen erdölfördernden Länder reagieren werden.

Die USA könnten die mögliche Öl-Lücke schließen. Das Land bohrt exzessiv nach Schieferöl. Die Bohrtätigkeit ist sprunghaft angestiegen. Die USA sind auf dem Weg, größter Ölförderer der Welt zu werden. Dennoch, das Portal Esyoil berichtet: Fast die Hälfte der deutschen Kundschaft rechnet mit weiter steigenden Heizölpreisen. Alexander von Gersdorff vom Mineralölwirtschaftsverband beschwichtigt jedoch und empfiehlt Heizölkunden noch zu warten, bis sich die Aufregung um die Iran-Krise gelegt hat.