Di 06.03.2018 | 14:35 | Wirtschaft aktuell

- Eröffnung der ITB am Abend

Mecklenburg-Vorpommern ist das Partnerland der weltgrößten Reisemesse ITB und wirbt um Aufmerksamkeit. Während die Kreuzfahrtzahlen auch auf der Ostsee steigen, bröckeln die Gästezahlen an Land. Inforadio-Wirtschaftsreporter Johannes Frewel berichtet vor der Eröffnung der ITB am Abend über die Probleme, über die die Branche bis Sonntag in Berlin debattiert.

Bei den Urlaubszielen im Ausland sorgen deutsche Touristen für deutliche Marktverschiebungen. Neben Griechenland erobern vor allem die Türkei und Ägypten kräftig Marktranteile zurück. Weil Spanien als weiterhin Lieblingsurlaubsland der Deutschen zu stark an der Preisschraube gedreht habe, reagiere der Markt, betont Norbert Fiebig vom Deutschen Reiseverband, der Veranstalter und Reisebüros vertritt. Ungeachtet der politischen Situation lege die Türkei im östlichen Mittelmeer in diesem Jahr 50 Prozent zu.

Als klare Verlierer in der Reisegunst gelten die USA. Zwar erfreuten sie sich bei Deutschen als Reiseziel einer großen Grundbeliebtheit, heißt es beim Reiseverband. Deshalb rechnet die Branche im Umfeld eines möglichen Handelskriegs nicht mit einem weiteren Einbruch der Reisezahlen. Schon deshalb, weil das ohnehin verzeichnete 18-Prozent-Minus im vorigen Jahr und das zusätzliche noch größere diesjährige Minus bei Reisen in die USA ohnehin als Fiasko gilt, das schwer zu toppen ist.

Der Autor Dieter Freiberg, Inforadio, rbb Johannes Frewel Wirtschaftsreporter