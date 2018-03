Mo 19.03.2018 | 10:35 | Wirtschaft aktuell

- Mehr Wohnraum durch Aufstockung

Bezahlbarer Wohnraum ist in Berlin knapp und auch in anderen deutschen Städten werden zu wenig neue Wohnungen gebaut. Woran es scheitert, damit beschäftigt sich am Montag der "Neubautag" des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Eine Antwort liegt auf der Hand: Oft scheitert es an freiem Bauland. Ein Bündnis von Wohnungswirtschaft und Bauindustrie wirbt deshalb dafür, bestehende Häuser aufzustocken und hat dazu die "100 Tausend Dächer Initiative" gestartet. Franziska Ritter berichtet.

Mehr Wohnraum in den Innenstädten: Das verspricht der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen mit seiner bundesweiten „100 Tausend Dächer Initiative“. Stadtplaner Bernd Hunger vom Bundesverband betont: “Die Vorteile liegen nicht nur im zusätzlichen Wohnraum auf gleicher Fläche. Vielmehr gibt es auch eine größere Vielfalt des Wohnangebots, indem genau die Wohnungen aufgestockt werden, die im Haus fehlen.“

Die Autorin Franziska Ritter Wirtschaftsredakteurin, Reporterin