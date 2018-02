- Flughafen-Chef: BER wird nie profitabel werden

Die Berliner Flughafen-Chef Lütke Daldrup hat eingeräumt, dass das Hauptterminal am BER dem eigentlichen Bedarf nicht mehr gerecht wird. Vor Unternehmern der Berliner Industrie- und Handelskammer bezeichnete er die Abfertigungshalle als "Kathedrale des Luftverkehrs", die viel zu teuer und unwirtschaftlich sei. Johannes Frewel berichtet von einer milliardenschweren Fehlplanung.



Geplant wurde es, als Billigflieger erst eine kleine Nische besetzten. Inzwischen haben sie jedoch 80 Prozent des Markts übernommen. Und genau dafür ist das Terminal unwirtschaftlich, macht Flughafenchef Lütke Daldrup deutlich. Er spricht von einer viel zu teuren Kathedrale des Luftverkehrs: Der heutige Luftverkehrsmarkt sei ein Massenprodukt, der deswegen auch nur eine niedrige Zahlungsbereitschaft habe.



Wirtschaftlich rechnet sich das gläserne Terminal also wahrscheinlich nie - ein Dauerproblem im Geschäftsmodell. Etwa wegen des viel zu großen Check-in-Bereichs. Teure Baukosten, doch der Check-in findet bereits heute fast vollständig auf dem Smartphone statt. Drei Milliarden Euro verbaut - in wesentlichen Teilen am Bedarf vorbei. Eine unternehmerische Fehlentscheidung, denn nur noch jeder fünfte der Low-Cost-Kunden gehe zur Gepäckabfertigung.