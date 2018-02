- Alleinerziehende von Wohlstandszuwachs abgehängt

In der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, haben sich 35 Länder darauf verständigt, nach welchen Kriterien Familien als arm gelten. Im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung haben sich Sozialwissenschaftler diese Kriterien genauer angesehen. Das Ergebnis: vor allem Alleinerziehende haben das Nachsehen, berichtet Johannes Frewel.

Er überprüfte die OECD-Kriterien im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung, um herauszufinden, ob die Aufwendungen für Kinder etwa im Sozial- oder Steuerrecht richtig bemessen werden. Ergebnis: Am krassesten sei die Fehleinschätzung bei Alleinerziehenden mit einem Kind am unteresten Einkommensrand, wenn man beispielsweise eine größere Wohnung brauche. Deswegen werde die Einkommens-Situation von Alleinerziehenden mit den bisherigen Mitteln am heftigsten fehleingeschätzt, so Werding.



In den vergangenen Jahren haben der Wirtschaftsboom und die Familienpolitik erfolgreich dafür gesorgt, dass zahlreiche Familien bei ihrem Wohlstand gegenüber Kinderlosen aufgeholt haben. Am unteren Einkommensrand etwa bei Alleinerziehenden sei das jedoch komplett gescheitert, bilanziert die Bochumer Sozialwissenschaftlerin Notburga Ott, die unter anderem auch die Bundesregierung berät, denn für Alleinerziehende sei es schwieriger, Beruf und Kindererziehung zu vereinbaren. So gehe die Schere weiter auseinander: Der Rest der Gesellschaft sei reicher geworden und deswegen werde die Gruppe der Alleinerziehenden immer weiter abgehänt.