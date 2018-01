Mi 31.01.2018 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Hungerlohn im Gaststättengewerbe

Weniger Arbeitslose, mehr Beschäftigte: Laut den aktuellen Arbeitslosenzahlen sind in Deutschland wieder viele neue Jobs entstanden – unter anderem im Hotel- und Gaststättengewerbe. Gerade in Berlin bescheren die Touristen den Hotels, Restaurants und Cafés einen Boom. Doch was sind das für Jobs, die hier entstehen? Sind sie Fluch oder Segen für die Beschäftigten in der Branche? Inforadio-Reporterin Franziska Ritter hat jemanden gefragt, der es wissen muss.