Di 16.01.2018 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Bundesverfassungsgericht verhandelt über Grundsteuer

Sie kostet Mieter oft mehr als Müllabfuhr oder Hausreinigung: Die Grundsteuer. Für jede Immobilie in Deutschland wird sie fällig und in der Regel legen die Eigentümer sie auf die Nebenkosten der Miete um - eine wichtige Geldquelle für Städte und Gemeinden. Doch in ihrer jetzigen Form steht die Grundsteuer auf der Kippe. Ab Dienstag verhandelt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, wie Karsten Zummack berichtet.