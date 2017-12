Martin Schutt/dpa Bild: Martin Schutt/dpa

Mo 11.12.2017 | 06:35

- Siemens: Was kann die Politik noch bewegen?

Der Stellenabbau bei Siemens wird an diesem Montag noch mal Thema im politischen Berlin: die geschäftsführende Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries will sich mit Vertretern von Siemens treffen. Mit dabei: die Wirtschaftsminister der Bundesländer, in denen Siemens Stellen abbauen oder sogar Werke schließen will. Die IG Metall hat vor diesem Treffen zu einer Kundgebung aufgerufen. Einzelheiten von Christiane Gronau aus der Inforadio Wirtschaftsredaktion.