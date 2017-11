Bild: imago stock&people

Mo 06.11.2017 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Tricksen die Autohersteller?

Autos verbrauchen immer mehr Benzin und Diesel als von Herstellern angegeben. In Europa ist der Unterschied zwischen offiziellem und wirklichem Kraftstoffverbrach höher als jemals zuvor. Das ist das alarmierende Ergebnis des am Montag veröffentlichten Berichts der unabhängigen Forschungsorganmisation "International Council on Clean Transportation" ICCT. Einzelheiten von André Tonn.