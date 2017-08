Mi 16.08.2017 | 10:35 | Wirtschaft aktuell

- Mit Muskelkraft durch Berlin

Treibhausgasfrei durch Berlin-Mitte und andere Bezirke - das geht via eigener Muskelkraft mit dem Fahrrad. Der Leipziger Fahrradverleih-Spezialist Nextbike betreibt weltweit zahlreiche öffentliche Mietrad-Flotten. In Berlin hat sich das Unternehmen in einer Ausschreibung des Senats durchgesetzt und ist in den nächsten fünf Jahren für die größte Call-a-Bike-Flotte Deutschlands verantwortlich. Johannes Frewel stellt das Unternehmen vor.

Prächtige Gründerzeithäuser, Cafétischchen auf dem Bürgersteig, Mütter bummeln mit ihren Kindern im Schlepptau in der Sonne und fummeln an ihren Smartphones herum: Die Ackerstraße ist Berlin Mitte aus dem Bilderbuch. Natürlich lassen sich auch die Sharing-Fahrräder mit dem blauen Nextbike-Logo per App finden und buchen, erklärt Justin Roth. Er hat Volkswirtschaft und Nachhaltigkeit studiert, ist Nextbikechef in der Hauptstadt.

Berlin - ein wichtiges Sprungbrett für Nextbike

Wer eine VBB-Umweltkarte besitzt, kann auch ohne Smartphone ein Rad mieten. Es gibt zahlreiche Tarifmodelle für kleines Geld und Sonderkonditionen. Ein Beispiel: Der Tag kostet drei Euro, das Jahr 50 Euro. Mit dem Fahrrad durch Berlin - das ist auch für Neu- und Gelegenheitsberliner überraschend problemlos, erklärt eine Frau, die mit dem Smartphone gerade ein Nextbike entriegelt hat und in den sommerlichen Stadtverkehr startet. Sie habe nur gute Erfahrungen gemacht, erklärt sie, und empfindet Berlin als relativ radfreundlich.

Berlin ist mit Tausenden Lidl-Rädern der Deutschen Bahn sowie mit den Nextbikes Fahrrad-Sharinghauptstadt - und damit ein wichtiges Sprungbrett für Nextbike. Das Unternehmen will sein Geschäftsmodell weltweit in möglichst vielen Ländern an den Start bringen, betont der Berliner Nextbikechef Justin Roth. Er will die Hauptstadt zur Speerspitze eines Unternehmens machen, mit der weltweit in anderen Städten für das Unternehmen geworben werden soll - mit 5.000 Rädern und 700 Sationen. 5000 zusätzliche Fahrräder, das bedeutet Konkurrenzkampf um die Nutzung des öffentlichen Raums. Treten müssen die Berliner auch künftig allein. Für Elektroräder fehlen genügend Ladesäulen. Der Bau öffentlicher Steckdosen für Elektrofahrräder wäre einfach zu teuer.