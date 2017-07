Fr 28.07.2017 | 15:35 | Wirtschaft aktuell

- Nach der Krise ist vor der Krise

Zunächst schien die Finanzkrise im Jahr 2007 vor allem ein US-amerikanisches Problem zu sein - was in einer stark vernetzten Welt allerdings nicht lange so bleiben konnte. Am 30. Juli gab denn auch die Düsseldorfer Industrie-Kredit-Bank IKB eine Pflichtmitteilung heraus, die es in sich hatte. Börsenreporterin Astrid Rasch erinnert ans Übergreifen der Finanzkrise.