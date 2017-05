Mo 08.05.2017 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- Frankreich - Deutschlands fragiler Partner

Kein anderes Land in der EU ist für Deutschlands Wirtschaft so entscheidend wie Frankreich. Umso spannender wurde am Sonntagabend das Wahlergebnis in unserem Nachbarland erwartet. Wie stark die gegenseitige Abhängigkeit der französischen und deutschen Wirtschaft ist, erklärt Johannes Frewel aus der Inforadio-Wirtschaftsredaktion.