Fr 26.11.2021 | 09:45 | Weltsichten

- Schweizer ringen um Covid-19-Gesetz

Am Sonntag entscheiden die Schweizer in einer Volksabstimmung über das Covid-Gesetz der Regierung. Wissenschaftler mahnen dringend Corona-Maßnahmen an - denn die Infektionszahlen sind hoch. Aber schon über „3G“ wird in der Schweiz erbittert gestritten. Von Kathrin Hondl