MAXPPP Bild: MAXPPP

Mo 18.10.2021 | 09:45 | Weltsichten

- Marseille im Griff der Drogenbanden

Seit Juni haben zahlreiche tödliche Vergeltungsschläge die ärmeren Viertel im Norden der Stadt Marseille erschüttert. Dass sich hier Drogenbanden bekriegen und um Terrain und Kunden kämpfen, ist nichts Neues. Doch selten gab es so viele blutige Abrechnungen in so kurzer Zeit, selten hat es so junge Menschen getroffen. Von Julia Borutta