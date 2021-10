imago images/Xinhua Bild: imago images/Xinhua

So 03.10.2021 | 08:23 | Weltsichten

- Die neue Ära des Herrn Xi

Wirtschaftsbosse werden entmachtet, mächtige Tech-Konzerne in die Schranken verwiesen und bereits Grundschulkinder müssen die Lehren des Xi Jinping auswendig lernen. In einem atemberaubenden Tempo lässt Staats- und Parteichef Xi Jinping das Land umkrempeln. Doch in China vollzieht sich zurzeit ein grundlegender Wandel. Von Ruth Kirchner und Steffen Wurzel.