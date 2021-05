dpa/ Marwan Naamani Bild: dpa/ Marwan Naamani

Mi 26.05.2021 | 09:45 | Weltsichten

- "Uns bleibt keine Wahl" – Syriens Flüchtlinge im Libanon

Gut 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge im Libanon sind am Mittwoch zur Teilnahme an der Präsidentschaftswahl im Heimatland aufgerufen. Das Assad-Regime möchte, dass sie zurückkehren und bietet ihnen Amnestie an. Aber die wenigsten trauen dem syrischen Präsidenten und seinen Versprechen. Von Martin Durm