Mi 12.05.2021 | 09:45 | Weltsichten

- Mit den Geistern der Toten – Vier Männer hungern

Über das brutale Vorgehen des kommunistischen Regimes von Enver Hoxha in Albanien ist hierzulande wenig bekannt. In einem ehemaligen Gefängnis des Regimes sind noch bis Donnerstag vier Männer in einem Hungerstreik – alle vier Opfer der Dikatatur. Sie fordern Entschädigung und Anerkennung. Von Andrea Beer