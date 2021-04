IMAGO / ZUMA Wire Bild: IMAGO / ZUMA Wire

Do 29.04.2021 | 09:45 | Weltsichten

- Arbeit auf dem Mars? Teslas Weltraumpläne

Werden wir in einem Jahrzehnt vielleicht schon Jobs auf einem anderen Planeten finden? Tesla-Chef Elon Musk will für die Zukunft der Arbeit auch den Mars in den Blick nehmen. Wie gewohnt denkt der Unternehmer in ziemlich großen Dimensionen, nicht nur eine kleine Forschungsstation soll es werden auf dem Roten Planeten. Von Marcus Schuler