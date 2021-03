X02077 Bild: X02077

Fr 19.03.2021 | 09:45 | Weltsichten

- Arabische Israelis vor der nächsten Wahl

Am 23. März wählt Israel zum vierten Mal in rund zwei Jahren ein neues Parlament. Für die arabische Bevölkerungsgruppe ist die Ausgangslage diesmal ungewohnt: Premier Benjamin Netanjahu wirbt um ihre Stimmen anstatt, wie in vergangenen Kampagnen, Stimmung gegen die Minderheit zu machen. Von Tim Aßmann