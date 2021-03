http://www.imago-images.de/ Bild: http://www.imago-images.de/

Di 16.03.2021 | 09:45 | Weltsichten

- Das Goethe-Institut Nairobi: Treffpunkt im urbanen Dschungel

Das Goethe-Institut in Nairobi ist normalerweise ein interkultureller Treffpunkt mitten in der kenianischen Hauptstadt. In der Pandemie müssen auch dort viele Veranstaltungen ausfallen. Doch das Institut hat die Auszeit genutzt, um neue Angebote zu entwickeln. Von Antje Dieckhans