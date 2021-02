imago images/Xinhua Bild: imago images/Xinhua

So 07.02.2021 | 08:24 | Weltsichten

- Impfstoff für alle – wie gut klappt die globale Verteilung?

Vielen geht es in Europa nicht schnell genug mit der Schutzimpfung gegen das Coronavirus, doch was sollen erst die Menschen in den ärmeren Ländern der Welt sagen? Bereits im August 2020 hatte der äthiopische WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus vor Impfnationalismus gewarnt. Von Dunja Sadaqi aus Marokko und Anne Demmer aus Mexiko