picture alliance / ZUMAPRESS.com | Robin Rayne Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Robin Rayne

So 03.01.2021 | 08:24 | Weltsichten

- In Georgia entscheidet sich die Mehrheit im US-Senat

Das neue Jahr beginnt in den USA schon wieder mit Wahlkampf. In Georgia entscheidet sich am Dienstag, ob Joe Biden die republikanische Mehrheit auch im Senat brechen kann. Denn die zwei Sitze für den Bundesstaat bestimmen über das Merhrheitsverhältnis in der zweiten Kammer. Von Jule Käppel