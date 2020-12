dpa Bild: dpa

Mi 02.12.2020 | 09:45 | Weltsichten

- Advent & Corona: In Belgien wird es zu besinnlich

Belgien steckt in einem der härtesten Lockdowns Westeuropas, Weihnachtsdekorationen in den Städten gibt es trotzdem. Doch auch das wird zum Problem: Denn die Lichter locken zu viele Besucher an, die Gassen platzen aus allen Nähten. Von Michael Schneider